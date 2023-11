Alex Chipciu, criticat dur: „Trăiește mai mult la interviuri, decât pe teren”

Gabi Balint a văzut discursul lui Alex Chipciu, de după meciul dintre Rapid și U Cluj (2-3) și l-a criticat pe mijlocaș pentru ce a spus.

„El trăiește mai mult la interviuri, decât pe teren. Pe teren… Calm, s-a terminat meciul. Fii mai calm”, a spus Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

El a fost completat de Radu Naum, editorialist GSP și moderator al emisiunii „Fotbal Club”: „E omul-orchestră. Joacă pe orice post. dă pase de gol, dă goluri și la interviuri este «the grand finale» (n.r- marele final), cum se zice”.

Iar Gabi Balint a avut ultima remarcă: „Dar nu atunci când jignește Steaua”.

„Atmosfera aici e incendiară. A părut că luăm multe, dar era 7-2 la ocazii. Am schimbat din mers, am început bine, dar nu am dat gol. Făceau superioritate pe benzi, apoi am schimbat din mers. Suntem fericiți. Suntem pe locul 2 la meciurile din deplasare, dar acasă pierdem sau facem egal. Trebuie să batem și noi acasă meciul următor. Au fost și excepții.

La meciul cu Voluntari am fost defavorizați total, am jucat la două zile, 3 meciuri în 6 zile. Căutăm să câștigăm și acasă, să vedem ce nu merge. E paradoxal, avem mult public și nu câștigăm.

Parcă m-au înjurat mai mult acum, de mamă, de soție. Am văzut că scandau și de Steaua. Îți dau starea aia în care vrei să te bați. Nu am reacționat deloc la injuriile lor. În atmosfera asta nici nu te bucuri când dai gol, că publicul îi împinge mereu de la spate.

E strâns rău campionatul, mai strâns ca anul trecut, nici nu știu cine retrogradează. Am avut speranțe de play-off de la început. Obiectivul e clasarea pe locurile 7-9. Petrolul, Hermannstadt, joacă bine și au rezultate, dar suntem acolo. Oțelul și Sepsi sunt acolo, e imprevizibilă SuperLiga acum.

Eu vreau să trăiesc intensitatea asta cât mai pot, dacă mă gândeam să mă mai agăț de fotbal mă lăsam deja. Trebuie să te bucuri de fotbal. Au fost vre 2 ani, când a murit tata, în care nu mă mai bucuram așa de mult de fotbal. Nu joc pentru bani acum”, a declarat Alex Chipciu.