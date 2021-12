Alex Dobre, aproape de debut în Premier League! Cine l-a influenţat în decizia pe care avea să o ia

Alex Dobre a fost la un pas de debutul în Premier League, dar o decizie a făcut ca acest lucru să nu se mai întâmple. Fotbalistul era legitimat în 2016 la Bournemouth.

Aflat în prezent la Dijon, în Liga a 2-a din Franţa, fotbalistul spune că împrumutul la Wigan l-a făcut să rateze debutul în Premier League. Acum, fotbalistul spune că decizia poate nu a fost cea mai insirată la acea vreme, din dorinţa de a prinde cât mai multe minute.

,,Dacă nu făceam împrumutul la Wigan, aveam șanse foarte mari să debutez în Premier League. Antrenorul mi-a spus că voi debuta dacă rămân, dar am stabilit cu el că important pentru mine e să joc.

Am spus așa: ‘De ce să am doar debutul în Premier League, să joc 10-15 minute, când probabilitatea de a te face remarcat e redusă?’ Am considerat că e mai bine să merg în Championship, să joc constant, iar apoi poate voi fi luat în calcul la Bournemouth. Inițial n-am vrut să plec, am crezut în șansa mea și în ce pot face eu.

Eu mă bazam pe faptul că impresionez la antrenamente, vedeam că mă apreciază antrenorul, marcam în Premier League Cup, competiție la care venea și Eddie Howe. El m-a făcut să plec la Wigan în noaptea aia prin ceea ce mi-a spus. Am avut foarte mare încredere în el, iar ca să-i demonstrez că nu sunt încăpățânat am zis să accept sfatul lui.”, a declarat Alex Dobre, pentru sport.ro.