Dorin Goian, întâmplare amuzantă la Rangers: ,,Mi-era puţin ruşine”

Ianis Hagi nu este singurul român care a prins un transfer la Glasgow Rangers. Dorin Goian a jucat şi el pentru formaţia de pe Ibrox în sezonul 2011/2012.

Deşi a petrecut doar un sezon la formaţia din Scoţia, Dorin Goian a rămas cu momente amuzante de la Rangers. Acesta a povestit recent pentru scoţieni ce probleme a întâmpinat în momentul în care a primit o maşină de la club, după semnarea contractului.

,,Imediat după ce am semnat contractul mi-au adus o mașină. Rangers avea un parteneriat cu Audi și mi s-a spus ‘Uite, Dorin, trebuie să mergi la hotel, aici ai codul poștal, iar ăsta e codul poștal pentru baza de antrenament, așa că ne vedem mâine dimineață acolo’.

A fost pentru prima dată în viața mea când am condus pe partea stângă, așa că a fost puțin ciudat. Îmi aduc aminte că am condus 300 de metri și am zgâriat mașina pe partea stângă. Nu știam ce să fac așa că am dus-o înapoi la Murray Park și i-am spus tipului de acolo ‘Uite, scuză-mă, dar am lovit mașina’.

Mi-era puțin rușine, dar mi-a spus ‘Hei, mașina are asigurare, stai liniștit, nu e nicio problemă’. În câteva minute mi-au adus altă mașină dar a fost o poveste amuzantă.„, a declarat Dorin Goian, pentru Rangers Review.