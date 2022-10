Alexandru Albu, cu gândul la câștigarea Cupei României: „Este un obiectiv pentru noi!” – Ce a spus jucătorul giuleștenilor!

Rapid s-a impus cu lejeritate în fața Dumbrăviței (4-1). Alexandru Albu, autorul unei „duble” în meciul de Cupă, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, jucătorul Rapidului este cu gândul la cucerirea Cupei României, dar și a campionatului. Iată ce a spus și despre duelul cu Farul.

„Este un derby!”

„Un meci care trebuia să fie la discreția noastră de la început. Am început destul de rău, le-am dat ocazia să înscrie. Trebuia să marcăm mai multe goluri în prima repriză la câte ocazii am avut. Bine că am reușit să marcăm până la pauză. A fost penalty la Dusault. Important este că am reușit să câștigam. Avem un meci foarte important vineri. Trebie sa ne gândim la meciul cu Farul.

Ne-a surprins rezultatul obținut de Farul. Dar nu are relevanță, în Cupa României sunt multe suprize. Pe noi ne interesează jocul nostru și să obținem toate punctele. Cupa României este un obiectiv pentru Rapid. Dar și campionatul este un obiectiv pentru noi. Au fost vreo 7.000 – 8.000 de suporteri. Nu știu pe ce alt stadion vin atâția suporteri marți seară. Le mulțumim că sunt alături de noi. O să fie stadionul plin vineri la meciul cu Farul. Este un derby, suntem acolo sus amândouă echipele. Ei sunt pe primul loc, deci înfruntăm liderul. Și noi arătăm bine, se vede că ne-am omogenizat”, a declarat Alexandru Albu, după victoria cu Dumbrăvița.