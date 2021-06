Alexandru Albu, după transferul său la Rapid: „Este o echipă mare, cu suporteri minunaţi!”

Rapid a făcut primele mutări pe piața transferurilor și i-a adus pe Alexandru Albu și Claudiu Belu, doi jucători care în sezonul precedent au evoluat în Liga 1!

Formația pregătită de Mihai Iosif a promovat în Liga 1, după șase ani de pauză, astfel că este gata să facă o figură frumoasă pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru asta, oficialii formației de la Podul Grant sunt gata să pună la cale mai multe transferuri importante, dar și să găsească o arenă pe care elevii lui Mihai Iosif să beneficieze de toate condițiile.

Primul nume anunțat în această vară a fost cel al lui Alexandru Albu, fostul jucător al celor de la UTA Arad. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a vorbit despre alegerea sa și a dezvăluit că venirea în Giulești reprezintă o provocare foarte mare. Cu toate acestea, Albu a mărturisit că nu este nici rapidist, nici stelist și nici dinamovist și încearcă să dea tot ce are mai bun pentru clubul la care este legitimat.

„A fost echipa care m-a dorit cel mai mult. Doar eu ştiu cât s-au luptat cu cei de la Chiajna. Am mai avut şi alte opţiuni, dar aşa cum am ales şi anul trecut din suflet să ajung la UTA, aşa am ales şi azi. Este o echipă mare, ştim cu toţii, o echipă cu suporteri minunaţi, cred că cei mai înfocaţi de la noi din ţară. Este o provocare şi mie îmi plac provocările.

Nu sunt nici stelist, nici dinamovist, nici rapidist. Eu ţin cu echipa la care evoluez şi cred că aşa ar trebui să facă toţi jucătorii ca să poţi să pui tot sufletul pe tavă echipei. Cu Mister am vorbit. Mi se pare un tip super, chiar de treabă, în genul lui Marius Şumudică. Eu zic că o să lucram foarte bine impreună şi sper să ne facem treaba aşa cum trebuie.

În primul rând, vreau să ajung din nou la echipa naţională, pentru că este un pas important în cariera mea şi cu noile achiziţii şi cu colegii de aici îmi doresc să facem treabă şi să ne clasăm cât mai sus” , a spus Alexandru Albu, la vizita medicală a celor de la Rapid.

650.000 de euro este cota de transfer a lui Alexandru Albu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 37 de meciuri, două goluri și o pasă decisivă reprezintă bilanțul fundașului în ultimul sezon pentru UTA Arad.