Alexandru Albu se apără după cartonaşul încasat cu Sepsi: ,,Mi-asum intrarea, dar nu a fost de roşu”

Alexandru Albu (28 de ani), mijlocaşul celor de la Rapid Bucureşti, a reacţionat la finalul jocului cu Sepsi OSK, din cadrul etapei a 26-a, scor 1-1.

După ce şi-a lăsat echipa în 10 oameni în minutul 33, Albu este de părere că intrarea sa asupra lui Achahbar nu a fost de cartonaş roşu, ci arbitrul ar fi fost un pic influenţat de banca oaspeţilor.

,,M-am dus un pic poate prea tare în adversar. Părerea mea este că n-a fost de roșu. Se poate vedea și pe reluări. Păcat că am luat acel roșu, mi-am pus echipa să alerge mult mai mult. Mă bucur că până la urmă am reușit să scoatem un punct, chiar și în 10. Eu cred că am arătat foarte bine. Nu cred că ne-au dominat foarte mult. Le mulțumesc frumos colegilor.

Galbenul a fost primit corect, am recunoscut, pentru că am intrat un pic mai tare, dar nu a fost de roșu. Se poate vedea pe reluări. Dar secundul tot repeta, roșu, roșu, roșu. Nu știu de ce. Mi-asum intrarea, totuși spun că nu a fost de roșu. Îmi pare rău pentru colegi. Începusem bine meciul, eram peste adversari, dar am primit acel roșu. Sper să nu fie supărați pe mine. Eu le mulțumesc. Și le cer scuze fanilor pentru că și ei își doreau victoria. Am mai trăit acest scenariu, este blestemul nostru. Face parte din fotbal. Este primul meu roșu. Speram să nu-l iau până mă las de fotbal. Din păcat, a venit.

Suntem într-un colaps, dar ca joc am arătat foarte bine. Ne-am creat și ocazii. Sunt sigur că vor veni și victoriile și atunci va fi mai bine. Noi ne pregătim la fel, chiar mai bine, au venit jucători buni, dar nu știu ce se întâmplă. Toți suntem de vină, pentru că nu băgăm mingea în poartă.

Chiar dacă întâlnim campioana României, mergem acolo la victorie. Eu sper și voi fi lângă colegi și îi voi susține cu tot ce pot pentru a câștiga. Avem nevoie de puncte și sunt sigur că vom face un meci foarte bun”, a declarat Alexandru Albu, la finalul jocului cu Sepsi.

În urma acestui rezultat, Rapid se clasează pe locul 7, cu 36 de puncte acumulate în 26 de etape. De partea cealaltă, Sepsi este pe locul 9, cu 33 de puncte.