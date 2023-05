Alexandru Băluță și-a anunțat despărțirea de Akademia Pușkaș: „Vreau să le mulțumesc tuturor!”

Alexandru Băluță, jucătorul român de 29 de ani, și-a anunțat recent plecarea de la Akademia Pușkaș, formație din prima ligă din Ungaria.

Fotbalistul român se desparte de echipa sa după 3 sezoane. Iată ce a transmis în mediul online.

Alexandru Băluță, OUT de la Akademia Pușkaș!

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din familia Pușkaș pentru toți acești ani frumoși petrecuți împreună. Despărțirile sunt întotdeauna grele, dar știu că acest club va continua să progreseze și asta mă face fericit. Aici am avut ocazia să mă dezvolt atât ca jucător, cât și ca persoană.

Viața în fotbal nu înseamnă doar rezultate și trofee. Este vorba despre relații, amintiri și lecții învățate. Știu că am făcut greșeli de-a lungul carierei, dar am învățat din ele. Am învățat să nu renunț niciodată, să lupt până la ultima picătură de sudoare și să fiu un adevărat profesionist.

Acum, o nouă călătorie începe pentru mine, dar amintirile vor rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a scris Băluță, pe contul său personal de Instagram.