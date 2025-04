Alexandru Chipciu – Cu CFR ne-au dominat şi am câştigat, acum am pierdut

Alexandru Chipciu, jucătorul echipei U Cluj, consideră că formaţia sa a făcut un sezon foarte bun şi a precizat, după meciul cu FCSB, că obiectivul clujenilor este acela de a juca bine.

„Sunt meciuri şi meciuri. Fiecare meci e greu, în tur am condus campionatul. Nicio echipă din play-off nu arată ca echipa care a fost. Echipele din play-off sunt bune, valorile sunt apropiate, dar cred că ce am realizat anul acesta e fantastic, sunt echipe care au bugete două-trei ori mai mari decât noi. Sunt mândru de colegii mei şi de ce am realizat.

În prima repriză au venit peste noi, i-am lăsat şi noi, într-adevăr, dar nu au fost ocazii, a fost un joc închis. Ei au dat un gol din penalti. Cu CFR ne-au dominat şi am câştigat, acum am pierdut. Şi cu CFR am dat un gol, dar nu am avut ocazii, ei avut ocazii, nu au dat gol. Ăsta e fotbalul! Oricine poate bate pe oricine, sper să adunăm puncte şi să fim cât mai sus. Obiectivul este să jucăm bine, prefer să fiu pe locul 14 şi să jucăm fotbal, decât să ne agăţăm de puncte.

Nu te poţi lega de noroc. Nu am văzut faza, nu am nicio idee. Nu vreau să vorbesc de arbitraj. Fără să umbresc victoria celorlalte, joci cu CFR şi sunt 8 minute de prelungire fără VAR, fără nimic. Acum a fost VAR 4 minute şi 5 minute de prelungire.”, a declarat Chipciu.