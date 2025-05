Jean Vlădoiu, cu gândul la Dinamo după clipele de coșmar prin care a trecut. Are câțiva remarcați: „Foarte interesanți”

Jean Vlădoiu a ajuns acasă după operația la care a fost supus în urma infarctului suferit și a vorbit despre Dinamo. Totodată, fostul component al „Generației de Aur” a făcut referire la FC Argeș, grupare promovată în SuperLiga României.

„(n.r. Despre Dinamo și înfrângerea cu FCSB din play-off) Nu m-a supărat deloc. Oricum s-au autodepășit sezonul ăsta. Jucători foarte interesanți. Cine se aștepta ca Dinamo să ajungă aici?”, a spus el, citat de digisport.ro.

În legătură cu FC Argeș, putem spune că Jean Vlădoiu nu a ratat promovarea echipei în SuperLiga. Chiar dacă se afla în spital, acesta a primit informații la minut despre trupa piteșteană.

„(n.r. Despre promovarea lui FC Argeș) Am urmărit. Am avut un om care m-a tot ajutat, minut la minut. A stat lângă pat. Am ținut tot timpul legătura”, a adăugat Jean Vlădoiu, potrivit sursei menționate.