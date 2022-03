Alexandru Cicâldău, monitorizat de un scouter al lui Atletico Madrid

Galatasaray s-a deplasat în Spania, la Barcelona, pentru meciul cu gruparea catalană din optimile Europa League, încheiat 0-0.

Cu ocazia partidei din Spania, scouterii mai multor cluburi importante au urmărit mai mulți jucători tineri ai lui Galatasaray, iar printre cei monitorizați a fost și Alexandru Cicâldău.

Potrivit presei Spaniole, un scouter al lui Atletico Madrid, Gudi Pozo, apropiat al directorului sportiv Andrea Berta, a fost prezent la meci pentru a-i urmări pe Alexandru Cicâldău și Kerem Akturkoglu.

După meciul din prima manșă a optimilor Europa League, Xavi i-a remarcat pe fundașii lui Galatasaray, despre care a spus că au fost ”fenomenali”.

Am fost surprinși de cât de puternici au fost în defensivă. Ni s-a întâmplat așa și la Napoli. Inaki Pena a fost spectaculos. Nu am atacat. Fundașii lor au fost fenomenali. E păcat pentru că am dominat. Trebuie să înțelegem mai bine jocul ofensiv”, a declarat Xavi.