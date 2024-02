Alexandru Crețu, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Sepsi: „Sper să fie un nou început”

La finalul meciului, Alexandru Crețu a spus că victoria este foarte importantă pentru CSU Craiova, care nu mai câștigase de 5 meciuri în Superliga.

„După înfrângerea cu Steaua am avut câteva discuții. Sper că lucrurile s-au rezolvat. Mă bucur, îi felicit pe băieți. Important e că astăzi am luat cele 3 puncte. Cred că era necesar să vorbim. Sunt lucruri care se discută în interiorul grupului nostru.

La fel ca în fiecare meci, primim gol pe greșelile noastre, cadouri, ca în fiecare an. Am avut bărbăția și tăria să întoarcem scorul. Știm toți că la Sepsi nu e ușor, au jucători de calitate. Cred că am fost mai buni și am meritat victoria. Sper să fie un nou început.

Am avut timp să îmi pregătesc șutul, am dat la poartă, mă bucur că am înscris și am luat cele 3 puncte”, a spus Alexandru Crețu, pentru Prima Sport.