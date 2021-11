Alexandru Dandea răsuflă uşurat după ce a adus victoria cu Clinceni: ,,E bine că am întors scorul şi am câştigat”

Alexandru Dandea, fundaşul celor de la Rapid, a reacţionat la finalul jocului cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 15-a a Ligii 1, terminat cu o victorie, scor 3-2.

Golurile partidei din Bucureşti au fost marcate de către Denis Ventura, în minutul 31 şi Bautista Cascini, în minutul 55, pentru ilfoveni, în timp ce pentru giuleşteni a marcat Adrian Bălan, în minutele 52 şi 60, ambele reuşite fiind din penalty, respectiv Alexandru Dandea, în minutul 86.

După ce a adus victoria Rapidului cu Clinceni, Alexandru Dandea a răsuflat uşurat. Acesta dezvăluie că Mihai Iosif i-a avertizat înainte de joc pe el şi colegii săi să nu desconsidere adversarul.

,,Mă bucur că am marcat și că am reușit să plecăm cu cele trei puncte. E bine că a ieșit bine în cele din urmă. Nu i-am luat de sus, Miță ne-a repetat într-una că nu trebuie să îi desconsiderăm, din păcate, nu am jucat cum trebuia să o facem prima repriză.

Golul doi a venit într-un moment în care noi dominam adversarul, se mai întâmplă, acesta este fotbalul, dar e bine că am întors scorul și că am câștigat.”, a declarat Alexandru Dandea, la finalul jocului cu Academica Clinceni.

În urma acestui rezultat, Academica Clinceni a rămas pe locul 16 în Liga 1, unde a acumulat 4 puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la Rapid au urcat pe locul 5 în campionat, cu 26 de puncte acumulate din 15 meciuri disputate.