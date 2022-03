Alexandru Mitriță a prefațat meciul amical dintre echipa națională a României și a Greciei: ,,Ne va aştepta o partidă foarte grea”

Alexandru Mitriţă, jucătorul echipei PAOK, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că experienţa acumulată la echipa greacă PAOK Salonic l-a ajutat atât fizic cât şi mental şi că nu a discutat cu colegii săi despre partida amicală de vineri, cu selecţionata elenă.

,,Ne va aştepta o partidă foarte grea, nu contează cine va marca. Ultimul meci a fost o victorie pentru noi şi sperăm ca şi mâine să câştigăm. Nu am vorbit cu colegii de la PAOK despre acest meci, nu am făcut niciun pariu referitor la acest meci şi nici nu voi face pe viitor. Pentru mine este un meci normal, nu pot spune că este un meci special, să marchez împotriva lor, pentru că joc în Grecia. Este o mândrie pentru mine, pentru că joc pentru România. Am crescut foarte mult, m-a ajutat fizic şi mental, m-a ajutat această experienţă în Grecia”, a declarat Mitriţă.