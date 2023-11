Alexandru Mitriță vrea la CE 2024 după ce a marcat 3 goluri cu Oțelul: „Mister va avea ochi și pentru mine”

Universitatea Craiova a învins Oțelul Galați cu 3-1, în deplasare, în etapa a 17-a a Superligii.

„Mister va avea ochi și pentru mine”, a spus Alexandru Mitriță după hat-trick-ul cu Oțelul

Gazdele au condus cu 1-0, după care Alexandru Mitriță a realizat un hat-trick. Primul gol, însă, a fost marcat după un ofsaid de aproximativ un metru la Jovan Markovic, omul care a dat pasa decisivă.

Pentru că a înscris de 3 ori, mijlocașul ofensiv al Universității Craiova a luat mingea ca amintire. „Vreau să îi felicit pe cei de la Galați pentru efortul depus pentru a se juca.

Sunt bucuros că am marcat trei goluri, dar suntem fericiți că am câștigat azi pe un teren foarte greu. O primă repriză nu prea bună, dar ne-am revenit total după pauză. Am avut ceva discuții, trebuia să ieșim pe teren să arătăm de ce suntem în stare”, a spus el.

Mitriță s-a referit și la impactul pe care l-a avut noul antrenor, bulgarul Ivaylo Penev. „Era tot ce avea nevoie echipa, suntem bucuroși că îl avem alături. Se vede că suntem într-o altă formă și suntem bucuroși.

A adus altă mentalitate, muncă la antrenament, seriozitate. Vrem să dăm totul și să câștigăm cât mai multe puncte”, a mai precizat el.

Mitriță speră să fie convocat la națională, în perspectiva CE 2024, la care România s-a calificat după ce a câștigat Grupa I preliminară. „Vreau să îmi fac treaba cât mai bine. Cu victorii, goluri, assisturi, Mister (n.r. – selecționerul Edward Iordănescu) va avea ochi și pentru mine”, a spus jucătorul după meci.