Alexandru Musi a dezvăluit cum face față criticilor venite de pe urma transferului de la FCSB la Dinamo: „Îmi mai spunea și mie iubita mea”

Alexandru Musi a ajuns în această vară la Dinamo, atacantul fiind „monedă de schimb” în afacerea dintre FCSB și conducerea dinamovistă pentru transferul lui Dennis Politic. Fotbalistul a vorbit pentru prima oară despre ce obiective și-a trasat pentru sezonul ce bate la ușă.

Alex Musi, sincer despre cum face față criticilor după transferul la Dinamo

Atât Alexandru Musi, cât și Dennis Politic au primit un val de hate din partea susținătorilor lui FCSB și Dinamo. Suporterii consideră că jucătorii au „trădat”, cele două formații fiind rivale.

După ce a fost anunțat oficial ca fiind jucătorul lui Dinamo, că nu citește comentariile negative, însă iubita lui îi mai arată ce scriu persoanele despre transferul său.

„Sincer, nu prea îmi place să citesc ce se scrie, dar îmi mai spunea și mie iubita mea «uite ce vorbesc aia», mi-a arătat și, inevitabil, tot vedeam, dar nu prea citeam comentariile”, a transmis Alexandru Musi.

„Știam că la un moment dat se va rezolva și o să fie bine”

Cât despre mutarea sa de la FCSB la Dinamo, Alexandru Musi a transmis că la roș-albaștri nu a mai avut parte de multe șanse după accidentarea suferită și că și-a dorit să facă o schimbare. Cât despre transferul iminent, atacantul a mărturisit că știa că o să fie bine la un moment dat și că înțelegerea va ajunge să fie semnată.

„Sincer, am revenit de la Petrolul, m-am întors la FCSB, să spun așa. Am început bine la FCSB, am avut o accidentare care m-a ținut aproape două luni de zile, și după accidentare, când am revenit pe teren, n-a mai fost aceeași încredere în mine”

Am văzut și eu ce s-a vorbit, dar încercam să nu mă gândesc la asta. Încercam doar să-mi fac treaba la antrenament, să fiu în continuare profesionist și știam că la un moment dat se va rezolva și o să fie bine”, a adăugat Musi.