Alexandru Pelici: „Nu vreau să ne înecăm la mal!”. Ce spune tehnicianul celor de la Mioveni după eșecul cu Botoșani!

Mioveni a fost învinsă pe teren propriu de FC Botoșani (0-2). Argeșenii au pus capăt astfel unei serii de 5 meciuri consecutive fără înfrângere.

Alexandru Pelici, tehnicianul celor de la Mioveni, s-a declarat dezamăgit la finalul partidei. De asemenea, antrenorul speră ca echipa sa să evite retrogradarea în acest final de campionat.

„Se joacă până la sfârșit!”

A fost suficient o greșeală. Am vorbit despre lucrurile astea. A fost ocazia lor mare. Meciul era echilibrat. Păcat că nu am fost atenți la faza fixă. Jocul a fost pe contre. Au fost situații, am avut și noi situații destul de mari. Mergem mai departe. Obiectivul nostru e să rămânem în Liga 1.

I-am simțit un pic crispați. Ne doream să încheiem cu o victorie. Am uitat să muncim, să suferim pentru puncte.

Toate meciurile au fost grele. Nu e doar acesta. Se joacă până la sfârșit. Ne dorim să depindem doar de noi. Sperăm în aceste două etape.

Am făcut lucruri bune. Nimeni nu credea că puteam evita ultimele două locuri. Nu vreau să ne înecăm la mal”, a declarat Alexandru Pelici, după eșecul cu Botoșani.

Aflată pe locul 6 din play-out, CS Mioveni are 28 de puncte acumulate, la 5 puncte de locul 7, de baraj, ocupat de Chindia.