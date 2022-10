Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, are o veste mare: „Stadionul Arcul de Triumf va fi folosit și la fotbal!”

Federaţia Română de Rugby a avut parte de o adunare generală, miercuri, în care s-a votat de către toți cei prezenți ca stadionul Arcul de Triumf să fie preluat în folosinţă gratuită, timp de 49 de ani.

Alin Petrache, președintele FRR, a vorbit despre beneficiile de care rugby-ul românesc va beneficia, însă a făcut un anunț așteptat de lumea fotbalului.

„Cred că este pentru prima oară când Federaţia Română de Rugby face o Adunare Generală extraordinară!”

„Era un lucru care trebuia să se împlinească, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi e o normalitate. Avem o întârziere de ceva timp, dar cred că înseamnă pentru noi extrem de mult. Şi înseamnă o casă unde echipele naţionale să se poată pregăti şi mai ales echipa naţională, care, iată, este singura care va participa la un campionat mondial.

Este o zi extrem de importantă pentru rugby-ul românesc.

Cred că este pentru prima oară când Federaţia Română de Rugby face o Adunare Generală extraordinară, cu singurul punct pe care l-am avut pe ordinea de zi, acela de a primi înapoi pe 49 de ani, în folosinţă gratuită, stadionul şi terenurile de antrenament”, a declarat Petrache, în cadrul unei ședințe.

„Cu siguranţă, stadionul va fi folosit şi la fotbal!”

”Federaţia Română de Rugby primeşte aşa cum a fost de drept Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, plus cele două terenuri de antrenament. Ştiţi foarte bine că şi noi înainte aveam un stadion, este adevărat la parametri mai mici, dar un stadion în care am organizat chiar şi meciuri de cupe mondiale sub egida forului nostru World Rugby.

Cu siguranţă, stadionul va fi folosit şi la fotbal. Ştiţi foarte bine că întotdeauna am fost cu porţile deschise. Putem chiar aminti că acum două zile Federaţia Română de Oină şi-a desfăşurat aici o minunată competiţie.

De fiecare dată am fost deschişi, dar în funcţie de programul competiţional pe care echipele de rugby îl vor desfăşura. Sper ca suporterii de la fotbal când vor călca pe o astfel de arenă se vor comporta altfel”, a mai spus Alin Petrache, în același cadru.

FCSB și Dinamo sunt echipele care și-au exprimat în trecut dorința de a juca pe acest stadion, dar au fost refuzate de fiecare dată. Stadionul a fost redeschis oficial pe 3 iulie 2021.