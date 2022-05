„Am făcut un sezon rușinos care se poate redresa la baraj”. Analiza lui Torje la finalul parcursului „câinilor” în play-out

Gabi Torje are partea sa de vină la golul celor de la UTA, reușit de Dumitru Cardoso în finalul primei reprize.

Până la urmă roș-albii au evitat înfrângerea după ce Irobiso a egalat cu 10 minute înaintea ultimului fluier iar formația lui Dușan Uhrin Jr a terminat play-out-ul fără să piardă ultimele 4 meciuri disputate. Gabi Torje consideră că acesta poate fi punctul de plecare pentru ca moralul lui și al coechipierilor săi să fie la cote înalte înaintea dublei din barajul pentru menținerea în Liga 1.

„În ultimele 4 meciuri am avut rezultate pozitive. Și azi se putea obține mai mult. Eu am făcut o greșeală la golul lor, am pierdut mingea la mijloc, îmi asum, am încercat o pasă înapoi și am pierdut balonul. Am vrut să evit un cartonaș galben, să fim cât mai mulți apți la meciurile de la baraj.

Important este meciul de baraj. Nu mai contează ce s-a întâmplat în acest sezon. Trebuie să fim concentrați 100% și să arătăm ca o echipă care merită să rămână în prima ligă”, a declarat fotbalistul de 32 de ani la interviurile de la finalul jocului din „Groapă”.

Torje este tranșant atunci când vine vorba să caracterizeze prestațiilor pe care dinamoviștii le-au avut pe parcursul stagiunii care este aproape de sfârșit.

„A fost un sezon foarte prost. Ce aș putea să zic mai multe? Când ajungi la baraj, nu poate fi caracterizat drept un sezon bun. Un sezon greu, prost din partea noastră, a jucătorilor, toți cei 54 care am fost aici. Am făcut un sezon rușinos care se poate redresa la baraj. Nu trebuie să ne sperie nimic, indiferent cine va veni din Liga 2 va fi motivat. Trebuie să fim pregătiți pentru ambele manșe”, a atras atenția dinamovistul.