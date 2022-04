„Am fost contactat să vând un meci!/ Mi-a propus un român 500.000 de euro!”. Blat pe față? Cum a reacționat jucătorul din Liga 1

Un fost mare jucător din Liga 1, a dezvăluit recent un moment controversat din cariera sa. Pe vremea când era fotbalist activ, acestuia i s-a propus o sumă mare de bani în schimbul vânzării unui meci.

Mai exact, Dan Alexa, antrenor în prezent la CSM Reșița, echipă din Liga 3, a povestit despre cum s-a dorit „aranjarea” unui meci.

„Da, am fost contactat să vând un meci!”

În anul 2009, Dan Alexa evolua la Poli Timișoara. Acesta era căpitanul echipei, iar întâmplarea s-a petrecut înaintea unui meci din grupele Europa League (Poli-Dinamo Zagreb).

„Da, am fost contactat să vând un meci. Când am ieșit pe ușă i-am sunat pe Marian Iancu, pe Chivorchian. Am refuzat, normal. Eram jucător la Poli. Am fost inclusiv la DNA. N-aș fi vrut să fac rău, dar s-au autosesizat.

Mi-a propus un român 500.000 de euro! Șeful Comisiei de Integritate de la UEFA a venit la Timișoara și mi-a zis: ‘Nu știu dacă refuzam jumătate de milion de euro!’ Ha, ha, ha!”, a declarat Dan Alexa, pentru , a declarat Dan Alexa, pentru GSP.ro

Astfel, Dan Alexa a respins suma de bani, evitând astfel și o eventuală pedeapsă, dacă totul ar fi fost descoperit de autorități.