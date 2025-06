Am ratat complet finala noastră, spune antrenorul Simone Inzaghi, după eşecul usturător în faţa PSG

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, s-a declarat mândru de parcursul formaţiei sale, dar a regretat prestaţia slabă din finala Ligii Campionilor de sâmbătă seară, scor 0-5, cu Paris Saint-Germain.

„Cred că este o mare dezamăgire. Victoria echipei PSG este indiscutabilă. Suntem extrem de dezamăgiţi. Sunt mândru de parcursul echipei mele. În această seară (sâmbătă), am fost împiedicaţi de presiunea incredibilă a parizienilor. Am ratat complet finala noastră. Dar le-am mulţumit băieţilor mei pentru acest sezon, chiar dacă nu am câştigat nimic în cele din urmă. Este foarte dureros, această înfrângere doare chiar mai mult decât la Istanbul în urmă cu doi ani (0-1 cu Manchester City). Am fost mai obosiţi decât PSG, ne-a lipsit precizia în pase, prospeţimea a fost de partea lui PSG. Ştiam că va fi greu, dar din punct de vedere tehnic, PSG a fost net superioară”, a spus Inzaghi.

Simone Inzaghi nu a dorit să discute despre viitorul său în fruntea Interului. „Nu este momentul să vorbesc despre viitorul meu. Această înfrângere doare mult. Din iulie 2024, am jucat 58-59 de meciuri, inclusiv o finală de Liga Campionilor. Vom începe discuţiile cu managerii mei şi vom face un bilanţ al sezonului. Pentru sezonul viitor, avem deja două întăriri şi vom avea şi altele. Simt că clubul este alături de mine. În ciuda finalului complicat de sezon, fără niciun trofeu în palmares. Dar nu este prima dată când ne aflăm în această situaţie. O să ne ridicăm din nou”.