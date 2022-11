Am știut să citim jocul, declară selecționerul Braziliei după victoria cu Elveția

Selecţionerul Braziliei, Tite, a evidenţiat calităţile individuale ale elevilor săi, la finalul meciului câştigat la limită în faţa Elveţiei (1-0), succes care a permis naţionalei „canarinha” să acceadă în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

„Proiectul nostru este un proces construit pe patru ani. În această seară, este victoria acestui proces, pe lângă muncă. Iar aici intră în joc calităţile individuale. Ieşirea lui Paqueta (la pauză) a fost o alegere tactică, pentru că am ştiut să citim jocul. Ştiam că Elveţia a avut cea mai bună apărare din preliminarii. Are un stil diferit de cel al Serbiei (pe care Brazilia a învins-o cu 2-0 în partida sa de debut – n.red.). Elveţia joacă mai jos şi pare să-ţi spună: ‘Greşeşte şi voi profita’. Are jucători foarte buni, precum Embolo, Xhaka, portarul Sommer”, a declarat Tite.

Rugat să comenteze o postare a starului Neymar, în care acesta l-a descris pe Casemiro drept cel mai bun mijlocaş din lume, selecţionerul brazilian a spus: „În mod normal, am obiceiul să respect toate opiniile şi să nu le comentez, dar astăzi am de gând să-mi permit o excepţie. Sunt de acord”.

În ceea ce priveşte absenţa lui Neymar, accidentat în cursul meciului cu Serbia, Tite a precizat că acesta a lipsit echipei sale, dar are suficienţi jucători şi calitate pentru a continua să câştige. „Desigur că Neymar are caracteristici diferite de ale altor jucători. Într-un moment magic, el clarifică jocul şi te întrebi: ‘Dar ce a făcut?’. A lipsit cu adevărat echipei”, a subliniat selecţionerul brazilian.

Brazilia, cvintuplă campioană mondială, s-a impus la limită în faţa Elveţiei, printr-un gol marcat de Casemiro (83), asigurându-şi astfel prezenţa în faţa eliminatorie a CM 2022.