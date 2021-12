„Am vrut să cer schimbare, nu mai puteam!”. Atacantul care l-a ridiculizat pe Dorin Goian

Fostul fundaș al primei reprezentative a României a dezvăluit care a fost cel mai greu adversar pe care l-a întâlnit de-a lungul carierei sale!

Dorin Goian a reprezentat mulți ani un element de bază în primul 11 al FCSB-ului, dar și în cel al echipei naționale. Cu mai bine de 400 de meciuri jucate la cel mai înalt nivel, fostul „ministru al Apărării” a povestit un episod mai puțin cunoscut din cariera sa.

Goian a dezvăluit că olandezul Robin van Persie, fostul mare atacant al batavilor, dar și al celor de la Arsenal Londra sau Manchester United, a fost cel mai greu adversar împotriva căruia a jucat. Fostul internațional român a mărturisit care a fost singurul moment din perioada în care era fotbalist și a simțit că este total depășit de situație.

„Singurul meci în care nu mai puteam, fizic, și am zis că vreau să renunț, să cer schimbare, a fost cu Olanda, acasă. A fost, parcă, primul meci oficial pe Arena Națională. Stadionul era arhiplin. Ne-a bătut Olanda cu 4-0, ne-a măcelărit. Era prin minutul 70, țin minte că Van Persie m-a luat într-o cursă, a făcut triplă demarare. A plecat în profunzime, s-a oprit, a venit să ceară mingea la picior, după care, iarăși sprint. Du-te cu el, în minutul 70-75,el făcea triplă demarcare.

Avea un fuleu și o plecare de pe loc, era incredibil. Atunci am avut un moment, vreo două, trei minute, în care am zis că nu mai pot. Mă uitam la margine, la nea Piți, am vrut să cer schimbare, nu mai puteam. A fost singurul moment din cariera mea în care am zis că nu mai pot, mă sufocam. După vreo câteva minute, am reușit să depășesc acel moment, după, a fost ok. E foarte important să poți depăși acel moment, din punct de vedere psihic”, a dezvăluit Goian, potrivit Antena Sport.

Fostul fundaș central are nu mai puțin de 60 de selecții la echipa națională a României, reușind să marcheze 5 goluri în tricoul primei reprezentative.