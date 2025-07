Ricardo Cadu vrea să revină în România!

Ajuns la 43 de ani, Ricardo Cadu a rămas liber de contract după despărțirea de Pacos Ferreira, acolo unde activa ca antrenor secund din 2022.

Ricardo Cadu a rămas în amintirea fotbalului românesc din perioada petrecută la CFR, acolo unde a evoluat între anii 2006 și 2014. Acum, fostul fundaș portughez spune că își dorește să revină în Superliga și a recunoscut că l-ar fi încântat ideea de a face parte din staff-ul lui Tony la Poli Iași.

„Am plecat de la Pacos și aștept să găsesc un nou proiect. Tot timpul am fost deschis unei oferte din România. Nu știu când o să vină acest moment. Am avut acum doi ani o propunere, dar nu a fost să fie. Mai aștept. La Pacos a venit un nou patron, cu oamenii lui și așa am plecat. Aștept să am o șansă și să demonstrez că pot să lucrez și în România.

(n.r. dacă nu i-a propus Tony să vină la Iași) Nu, chiar nu. Puteam să merg cu el, dar nu am vorbit… Poate are staff-ul lui, nu știu ce să zic. Suntem foarte buni prieteni, dar așa este în fotbal”, a spus Cadu, pentru Sportpesurse.ro.