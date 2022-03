Americani la CSA Steaua? Victor Pițurcă lansează șocul: „M-am întâlnit cu un grup de investitori din Statele Unite!”

CSA Steaua evoluează în prezent în eșalonul secund al fotbalului românesc. Victor Pițurcă a purtat tratative cu niște americani în vederea preluării clubului de către aceștia. Se pare că afacerea nu s-au concretizat, fostul selecționer oferind detalii în acest sens.

Mai exact, Victor Pițurcă a discutat cu investitori americani pentru un proiect de-al său, dar a ajuns să le propună acestora ideea de a investi și în fotbal. Povestea datează din urmă cu un an.

Victor Pițurcă: „Le-am propus lucrul acesta, au fost interesați!”

Fostul selecționer a vorbit pentru cei de la AS.ro, despre lovitura pe care CSA Steaua ar fi putut să o dea în fotbalul românesc, eclipsându-și competitoarea din Liga 1, FCSB.

„Eu am avut o tentativă, acum un an de zile. M-am întâlnit cu un grup de investitori din Statele Unite, pentru o altă afacere. Le-am propus lucrul acesta, au fost interesați. Eu am dat de veste, mai departe, dar mi s-a zis că deocamdată nu și cu asta basta, nimic în plus.”, a declarat Victor Pițurcă.

CSA Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 38 de puncte, dar nu au drept de promovare în Liga 1.