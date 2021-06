Amintirea care îl răscolește pe Dan Petrescu: „Eu am dat totul acolo, alții nu!”

Din cariera de antrenor al lui Dan Petrescu a făcut parte și episodul Rapid. Tehnicianul, liber de contract în acest moment, i-a pregătit pe giuleșteni pentru câteva luni în primăvara lui 2004.

Pe atunci rivalitatea dintre Steaua și Rapid era și mai mare decât în prezent, iar gestul „Bursucului” de a antrena în Giulești a fost privit drept o mare trădare de fanii roș-albaștrilor. La 17 ani de la acel moment, Petrescu nu regretă alegerea făcută. La prezentarea oficială în Grant, fostul fundaș dreapta al naționalei a pupat steagul Rapidului.

”N-am ce să regret. Eu ca antrenor îmi dau viaţa unde merg.Orice se poate spune despre mine, dar nu poţi spune că nu sunt profesionist. Dacă eu eram la Rapid şi asta s-a vrut, asta am făcut.Eu am dat totul, din păcate alţii care erau acolo n-au dat totul.Eu am plecat de la Rapid şi am luat campionatul cu Urziceni, iar Rapidul unde s-a dus? Mai nicăieri.

Eu unde merg trebuie să-mi dau viaţa şi tot ce am mai bun pentru acel club. Sunt profesionist. Lor le era frică că mă gândesc la Steaua. Cum să mă gândesc la Steaua când sunt antrenor la voi? Mai semnam eu contract cu voi?Aşa e în România. Sunt multe lucruri care nu sunt corecte”, a fost reacția lui Dan Petrescu pentru Gazetă când i s-a amintit respectivul episod.

Petrescu a rezistat doar 6 etape la Rapid în returul seoznului 2003-2004. Bilanțul său a fost 2 victorii, 2 egluari și 2 înfrângeri. După eșecul în fața Craiovei, tehnicianul a fost demis de conducerea Rapidului care la vremea respectivă era campioana en-titre a României. Până să accepte oferta alb-vișiniilor, fostul tehnician al lui CFR Cluj o mai pregătise doar pe Sportul Studențesc. El fusese adus la Rapid de Ioan Becali, care la vremea respectivă era președintele giuleștenilor.