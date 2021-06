Dan Petrescu, ofertat de două ori de Gigi Becali. Motivele pentru care a refuzat FCSB

Ceea ce acum pare imposibil putea deveni realitate în trecut. Dan Petrescu a mărturisit că Gigi Becali i-a propus de două ori funcţia de antrenor la FCSB.

Pe parcursul sezonului trecut, patronul FCSB declara că nu ar putea niciodată să îl aducă pe Dan Petrescu la echipă. Becali susţinea că stilul de lucru al lui Petrescu nu îi place, şi îl acuza pe fostul antrenor de la CFR Cluj că îşi înjură jucătorii.

Petrescu susţine că încearcă să dezvolte o relaţie excelentă cu jucătorii de la echipele pe care le antrenează. Antrenorul care a adus trei titluri în Gruia a povestit şi că a fost de două ori aproape de FCSB.

„Gigi Becali are antrenor și a zis că Dan Petrescu înjură jucătorii. Nu a zis așa de mine? Că nu mă ia că înjur jucătorii? Asta i-a rămas lui despre mine. Asta crede el.

Jucătorii mei toți mă iubesc și eu îi iubesc pe ei. Eu sunt ca un tată, mai puțin dictator, nu poți să fii cu jucătorii tăi numai rău. Dacă ești numai rău n-ai nicio șansă. Încerci să te apropii de ei, dar să te și respecte.

Gândiți-vă la staff-ul meu de la CFR. Bilașco, Mara, Aldea, Curelea, Bordeianu, toți foștii mei jucători. Asta spune tot despre relația mea cu ei. Nu?

Când am avut ofertă de la Gigi Becali, și a fost acum mult timp, am refuzat de două ori. O dată eram după episodul Rapid și n-aveam timp să-mi revin așa repede. A fost foarte greu, iar o dată eram la Kuban, eram pe val și am zis că nu pot să plec de acolo. Au trecut foarte mulți ani de când m-a sunat domnul Becali”, a declarat Dan Petrescu pentru Gazeta.

Dan Petrescu are patru titluri de campion în Liga 1, unul cu Unirea Urziceni (2009) şi trei cu CFR Cluj (2018, 2019 şi 2020).