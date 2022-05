Amintirile lui Andrei Pavel cu un „greu” al tenisului: „M-a bătut de 4 ori în 2 luni. Mi-a stricat anul”

Fostul jucător român de tenis Andrei Pavel a jucat de 8 ori împotriva lui Roger Federer, câștigând o singură dată, în primul meci direct. Ultimele patru confruntări au fost într-un interval de 2 luni.

„Mă bucur că am avut șansa să joc cu el și la acest nivel”, a recunoscut Andrei Pavel

Andrei Pavel și Roger Federer s-au întâlnit prima dată în 2000, în runda de debut turneului de la Hamburg, organizat pe zgură. S-a încheiat 6-4, 6-3 pentru Andrei Pavel, care avea 26 de ani, spre deosebire de cei 19 ai lui Federer.

„L-am bătut prima oară, după care am jucat încă de 7 ori. Ce mi-a lipsit ca să-l mai înving de câteva ori a fost puțină încredere.

Roger mi-a stricat un an, 2004. Jucam foarte bine, eram în formă. În prima jumătate de an, am jucat de 4 ori cu el.

La două săptămâni distanță l-am întâlnit la Cupa Davis, după care la Rotterdam, după care în sferturi la Dubai, iar după alte două săptămâni, la Indian Wells și Miami.

Dacă nu îl întâlneam pe ‘urâtul ăsta’, anul acela ar fi fost altfel. Dar mă bucur că am avut șansa să joc cu el și la acest nivel”, a spus Andrei Pavel, la emisiunea „Poveștile Sport.ro” de la PRO Arena.

Andrei Pavel crede că Roger Federer se va retrage pe teren

Măcinat de accidentări și aflat în recuperare după cea de-a treia operație suferită la genunchi, Roger Federer se pregătește pentru a reveni pe teren. „Am văzut că se anerenează.

După mine, Roger vrea să se retragă pe terneul de tenis. E greu de spus dacă de la Wimbledon sau la Basel, acasă. Dacă ar fi să-mi dau cu părerea, vrea să se retragă pe terenul de tenis”, a mai precizat Andrei Pavel.

Iată palmaresul meciurilor directe dintre Andrei Pavel și Roger Federer