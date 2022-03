Spaima trăită de un fost internațional în urmă cu 18 ani: „N-a fost suficient că au intrat peste mine bodyguarzii”

Ioan Ovidiu Sabău a făcut o pauză de antrenorat în ultimii ani, dar „Moțul” își aduce aminte de momentele în care a fost în centrul atenției ca tehnician.

Unul dintre ele s-a consumat în 2004. Atunci, el era antrenor la Gaz Metan, aflată la vremea respectivă în Liga 2. Iar în ultima etapă a sezonului medieșenii se deplasau la Petroșani pentru confruntarea cu Jiul. Gazdele se luptau la promovare cu CFR Cluj, iar remiza albă consemnată la finalul întâlnirii împotriva ardelenilor pregătiți de Sabău le-a făcut să rateze urcarea în primul eșalon, în detrimentul campioanei en-titre a României. Spiritele s-au încins însă după ultimul fluier.

„Eram la început de carieră și n-am dat meciul la Petroșani, să promoveze ei. Am jucat pe teren. Și acolo tot eu am fost acuzat și ce scandal am avut! Și din partea celor de la Petroșani. N-a fost suficient că au intrat peste mine bodyguarzii… Sigur că nu s-a pus problema să mă lovească cineva, dar vă dați seama în ce atmosferă am trăit acolo. E foarte greu să-i mulțumești pe toți. Sunt momente când trebuie să accepți că o decizie bună îți va face foarte mult rău, de multe ori”, și-a adus aminte Sabău pentru Look Sport.

Un alt episod care a stârnit controverse a fost meciul de retragere pe care fostul fotbalist al celor de la U Cluj l-a organizat pe stadionul rivalei CFR. Iar pentru acea decizie suporterii „șepcilor roșii” l-au scos de la suflet pe mijlocașul Generației de Aur. Sabău explică motivul pentru care a acceptat totuși varianta de a organiza evenimentul pe arena din Gruia.

„Eu n-am vrut să o fac, dar am făcut-o cu un scop. Gică Popescu mi-a spus că el a organizat și i-am spus că nu pot să-mi fac retragerea pentru că este stadionul lui CFR și știu care va fi reacția suporterilor de la Universitatea și că nu e potrivit. Între timp m-a sunat soția domnului Alexa Uifăleanu, cu probleme în sensul că erau dați afară din casă.

Erau scoși afară și nu aveau casă. Atunci mi-a venit ideea să spun că accept să se joace, dar cu această condiție: ca banii să meargă către primul meu antrenor, Alexa Uifăleanu, pentru a-și putea construi o casă. I-a surâs și lui Gică ideea. S-a făcut acel joc iar banii s-au dus către primul meu antrenor, și-au făcut o casă și s-au mutat acolo”, a mai povestit Sabău.