Anamaria Prodan, atac devastator la adresa lui Victor Becali: „10 ani a stat sub pat sau în celulă. Îi e dor”

Anamaria Prodan a făcut o declarație devastatoare la adresa lui Victor Becali după ce acesta o ironizase în presă.

„Victor Becali a prins grai! Offf! 10 ani a stat sub pat sau în celulă! Îi e dor poate. I-a plăcut, am înțeles de la câțiva care îl știu din închisoare. Nu voia pachet. Voia doar cremă. Să fie pielea fină. Îi recomand să-si vadă de bătrânețea lui că, dacă îi vin avocații pe cap, vinde și ultima proprietate pe care o mai are să-mi plătească daune și doarme după unde poate și cu cine poate ! Câinii latră, padrina trece … peste toți!“ a declarat Anamaria Prodan pentru Click!