Anamaria Prodan dă de pământ cu Giovanni Becali: „Un specimen care înjură! Am ajuns să promovăm toate nulitățile”

Continuă războiul de la distanță dintre cei doi agenți de jucători, mai ales după ce Laurențiu Reghecampf ar fi întors armele împotriva fostei sale soții și a decis să colaboreze cu Giovanni Becali!

Anamaria Prodan pare că nu poate trece peste ultimele evenimente petrecute și în continuare aruncă cu vorbe grele împotriva lui Giovanni Becali. Conflictul dintre cei doi a început odată cu transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma, iar fosta doamnă Reghecampf a ținut, de această dată, să îl facă praf pe vărul lui Gigi Becali pentru comportamentul său de-a lungul anilor în spațiul public.

„Nu ai cum să îl numești domn când un asemenea specimen înjură și aruncă cu pahare cu apă în televiziune. Colegii voștri care și-au rupt spatele pe băncile școlii au ajuns să fie umiliți de către cine? De asta societatea este unde este astăzi și am ajuns să promovăm toate nulitățile. Ei sunt în față.

Îți aduci aminte când toată presa s-a unit împotriva mea că era Anamaria nervoasă și a blestemat? M-ați făcut persoana non grata. Am făcut asta pentru niște afirmații care nu au fost probate, că am fost șefa mafiei pariurilor. Și mi-am permis să nu mai suport și să fiu desființată fără o dovadă. V-ați unit împotriva mea și m-ați interzis. Dar v-ați unit vreodată împotriva acestor nulități? S-a unit vreodată cineva? Când ei vă ziceau că mirosiți și că furați portocale la conferința de presă? Unde au fost interziși?

Îmi zice lumea că sunt maimuțoi, că își fac știri cu ei. Nu! Ei trebuie interziși! Eu nu am colaborat niciodată cu Giovanni Becali. Eu nu pot lucra cu asemenea oameni! Eu sunt singura femeie din fotbal, care din 2006 nu a pierdut niciun război, și nu a prejudiciat niciun jucător. Nu m-a interesat niciodată nimic și mi-am făcut meseria demnă„, a spus Anamaria Prodan pentru sport.ro.