Anamaria Prodan nu dă înapoi! Prima decizie a instanței în procesul intentat de impresară

Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma a declanșat un conflict între Anamaria Prodan și fotbalistul de 23 de ani.

Acesta a ajuns la începutul anului în Serie A, pentru 13 milioane de euro. Mutarea a fost intermediată de Giovanni Becali.

Celebra impresară a înaintat un proces către Dennis Man, deoarece a fost sărită din schemă. Aceasta îl reprezenta anterior pe fotbalist și acuză faptul că el a rupt unilateral contractul de colaborare dintre cei doi la solicitarea lui Gigi Becali. Astfel, Anamaria Prodan a decis să-și caute dreptatea în instanță.

Impresara cere despăgubiri de 350.000 de euro, iar astăzi a avut loc primul termen la Tribunalul Ilfov, acolo unde se judecă speța. Magistrații au decis însă să amâne procesul ”pentru satisfacerea aspectelor referitoare la timbraj”, adică plata timbrului judiciar, condiție necesară pentru începerea oricărui proces, conform fanatik.ro.

Anamaria Prodan a dat de înțeles că Dennis Man ar avea și datorii către ea, stipulate în contract. De asemenea, ea a declarat că nu este în conflict cu fotbalistul, dar așteaptă ca justiția să rezolve situația.

„Nu e vorba de supărare. Unde e un contract, trebuie respectat. Eu nu am nicio problemă cu Man, este decizia lui, decizia lui Becali, nu ştiu a cui este decizia faţă de ceea ce s-a întâmplat. Nu mă interesează… eu am un contract, merg pe acel contract.

(Reporter: Are bani să-ţi datoreze?) Dacă avem un contract, înseamnă că avem nişte chestii stipulate. Cred că aşa e cel mai normal (n.r. – să se rezolve la Tribunal), de ce să ne certăm? Nu i-am spus copilului nimic. Nu mă interesează decât… am avocaţi, nici nu mă interesează mai mult. Am avocaţi, aştept să văd ce va fi”, a declarat Anamaria Prodan, la momentul depunerii reclamației în instanță.