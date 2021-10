Anamaria Prodan nu exclude o împăcare cu Laurenţiu Reghecampf: ,,Niciodată să nu spui niciodată”

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS U Craiova, a anunţat că a depus actele de divorţ prin care cere separarea de Anamaria Prodan.

După anunţul făcut de Reghecampf şi pozele în care apare alături de noua sa iubită, Anamaria Prodan anunţa că nu mai există cale de împăcare între cele două părţi, întrucât impresara nu acceptă ,,trădarea”.

Acum, Anamaria Prodan pare că a revenit la sentimente mai bune. Despre o eventuală împăcare, agentul de jucători a precizat că e la fel ca în cazul ,,never say never”, adică nimic nu este exclus vreodată.

,,Astea sunt nişte lucruri pe care la fel… never say never(n.r. Niciodată să nu spui niciodată). Dar dacă mă întrebi acum şi la toată mocirla asta în care eu nu am fost obişnuită să fiu pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători, şi de oameni foarte serioşi şi foarte laudată, şi să apar în presă numai şi numai cu realizări… niciodata în mocirlă. Si în momentul ăsta suntem trasi cumva, fara voia noastra, in ceva oribil, de aia încercăm să iesim, să respiram aer curat şi să uităm ceea ce se întâmplă.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru România TV.