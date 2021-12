Anamaria Prodan nu poate trece peste „trădarea” lui Ianis Stoica: „Mergem la judecată! La fel ca la Man”

Noua „bijuterie” a patronului de la FCSB a decis să rupă înțelegerea cu Anamaria Prodan și să semneze cu firma de impresariat a fraților Becali!

Ianis Stoica a ținut capul de afiș în fotbalul românesc, după ce a decis să calce pe urmele lui Dennis Man și să schimbe impresarul în ultima clipă. Deși atacantul în vârstă de doar 18 ani a dezvăluit că alegerea i-a aparținut în totalitate și că nu a fost vorba de nicio trădare, Anamaria Prodan anunță că îl va da în judecată pe acesta, așa cum a făcut-o și cu fotbalistul Parmei.

„Ianis, la fel ca şi la Man e simplu, la judecată… Vorba bunicii mele, mama dacă lumea nu e bună, mergem la judecată. Avocaţii au cerut la primul termen, ceva de genul o amânare.Este un contract de ambele parţi semnat si agreat, discutat.

Cine ii pacaleşte şi văd că sunt foarte uşor de păcălit şi e greu să te gândeşti că ai muncit o viaţă să le deschizi mintea fotbaliştilor să inţeleagă că atunci când ai un contract eşti şi apărat ca jucător de câtre managerul tau.

Că managerul până la urmă nu are legătură cu clubul unde evoluează jucătorul. Este managerul tau care are grija de tine ca de copilul lui cum am avut grijă de ei. Că ei se duc, că ei sunt obligaţi cum îmi spun, că suntem amenintaţi… nu mai e treaba mea, nu mai cred! Ianis Stoica mi-a zis acelaşi lucru. Nu este adevărat doamna Ana, vă iubesc doamna Ana, nu e adevărat. Părinţii lui la fel.

Răchită a fost foarte supărat pentru că ştie ce am făcut pentru familia lui, nu numai pentru copil. L-a sunat pe taică-su, l-a sunat Vivi pe copil şi le-a spus că nu e adevărat… Ok, dacă nu e adevărat, nu e adevărat, ce să facem”, a declarat Anamaria Prodan, citată de Telekom Sport.