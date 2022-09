Anamaria Prodan rupe tăcerea: MOMENTUL în care Reghe și-a ieșit din minți și a atacat-o! „M-a amenințat că a pregătit niște nenorociri cumplite, că o să ne omoare!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns, vineri seară, la Poliția Snagov, după ce s-au luat la bătaie. Ambii s-au acuzat reciproc de agresiune., scrie realitateasportiva.net.

Impresara Anamaria Prodan a declarat, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net, ce s-a întâmplat, de fapt, în seara agresiunii.

„Faptul ca Laurentiu Reghecampf a ajuns pana in momentul in care vine acasa si ne ameninta cu puscaria, ca ne deschide dosare penale… Ca ma baga in puscarie. (…) Ca o sa ma faca zob, ca o sa-mi distruga imaginea. Ca deja ne-a pregatit si mie, si lui Rizea si tuturor celor care suntem impotriva amantei lui si impotriva lui ca ne-a pregatit niste nenorociri cumplite care o sa ni se intample, ca o sa ne omoare si o sa ne bage in portbagaj pe toti alaturi de oamenii lui puternici”, a declarat Anamaria Prodan, pentru realitateasportiva.net.

„Ii pare rau de toti oamenii care sunt bagati in acest scandal care nu este al lor. De copilul meu, de imaginea noastra, de munca mea, de absolut tot ce a putut sa distruga acest „barbat” numit Reghecampf. Nu poti sa vii acasa, sa te apuci sa dai, sa bati finii, sa intri cu forta, sa rupi usile la masina la fini, sa-i ameninti, abia te-am scos din niste nenorociri cand ai amenintat cu moartea pe domnisoara care iti cunoaste amanta si care iti stie tot trecutul si care a stat cu ea in casa si care ti-a povestit de unde vine amanta si ce a facut,cu ce s-a ocupat.Ai amenintat-o si este inregistrarea pe net unde o ameninti ca o tai, ca-i scoti amintirile din cap cu clestele. Este mult prea mult ce se intampla! Reghecampf a pierdut controlul! Am mai tacut, am mai inghitit, am mai facut glume, am mai facut o plangere, dar nu se poate. Nu putem sa stam sa fim luati la bataie, nu pot sa accept de fiecare data soferul lui Reghe sa vina in casa sa-mi puna microfoane sub pat. Tac, il iert pe sofer, pe toata lumea, merg mai departe. Pai o sa ajungem sa intre in casa peste toata lumea sa ne omoare. Si pe urma toata lumea sa zica „Vai de mine, uite ce baiat bun era Reghecampf”. Vreau sa se termine! Sa vina sa divortam, sa-mi acorde divortul si pe urma sa dispara oriunde vede cu ochii! Vi se pare normal ca 2 ani sa-si vada copilul de 2-3 ori si atunci obligat, sa vina dupa nu stiu cate luni acasa, a fost plecat in strainatate, nu a venit o data la copil cu o ciocolaa, sa-l intrebe: „Ce faci, tati? Hai ca te scoate tati undeva sa mancam, hai sa ne plimbam, hai cu tati la antrenament.” Pai ieri, in loc sa bea cu fostii prieteni, trebuia sa vina acasa. Asa face un tata si un barbat adevarat caruia ii pasa de fosta familie, care are respect fata de mama copilului. Nu ai cum savii acasa, sa-ti ameninti copilul, sa injuri, sa faci circuri, sa intri in casa cu forta, sa bati finii care sunt in masina la poarta, nu ai cum! Nu ai cum sa ridici tu mana la mine, sa ma tarasti tu pe mine, sa ma trantesti la pamant. Pai eu ce era sa fac? Toata lumea „Vai saravcul Reghecampf e tumefiat.” Dar ce trebuia sa fac? Sa stau sa ma bata Reghecampf sa fie Romania multumita? De acum incolo, vorbesc public cu dovezi despre fiecare in parte. Daca vor sa ma bage in puscarie, daca au dovezi, atunci asta e, ma duc la puscarie… Daca au dovezi sa ma bage pe mine la puscarie…”, a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și fostul soț au ajuns, vineri seara, la secția de poliție din Snagov, după o bătaie la vila impresarei. S-au acuzat reciproc de agresiune și au primit ordine de protecție.

Anamaria Prodan spune că fostul soț era băut și a intrat în casă cu forța. Apoi, a început să o amenințe și să o împingă. Mai mult, s-ar fi năpustit asupra ei, moment în care a fost nevoită să se apere și l-ar fi lovit.

Anamaria Prodan susține că este încontinuu amenințată cu moartea sau cu pușcaria de către bărbatul care i-a fost alături ani ani în șir.

Cei doi soți s-au ales cu ordine de protecție din partea polițiștilor după ce au fost audiați în birouri diferite și s-au acuzat reciproc. Șoferul impresarei a susținut și el că a fost agresat de fostul șot al impresarei. Mai mult, Anamaria Prodan susține că are și probe care îl încriminează pe acesta și a filmat întrega scenă.

Poliția Snagov a deschis două dosare penale pentru violență în familie. Fostul soț al impresarei nu a făcut declarații când a ieșit de la audieri și după ce a plecat de la secția de poliție s-a dus la un spital din Capitală.