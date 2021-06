Anastasia Pavlyucenkova, prima finalistă de la Roland Garros!

Jucătoarea din Rusia, Anastasia Pavlyucenkova a învins-o în două seturi pe Tamara Zidansek (Nr. 85 WTA), scor 7-5, 6-3.

Partida din penultimul act al turneului din Franța dintre cele două tenismene a durat o oră și 35 de minute. Cele două sportive au mers ulterior cap la cap, până la 5-5. Rusoaica, mai experimentată decât adversara sa, a stat foarte bine în teren și a ales momentul potrivit pentru a ataca. Cea care și-a adjudecat primul set a fost Pavlyuchenkova, câștigând următoarele două game-uri după ce a salvat o minge de break.

În al doilea set jucătoare în vârstă de 30 de ani nu a mai avut nicio emoție și s-a impus cu 6-3 și a închis meciul în minumum de seturi.

