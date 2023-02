Andrea Compagno visează să joace în Serie A: „Acum am renăscut! Nu vreau să mă mai opresc”

Atacantul italian al FCSB, Andrea Compagno, nu ascunde că vrea să joace la un moment dat în prima divizie a țării lui.

„Visez să joc în Serie A”, a recunoscut Andrea Compagno

El a evoluat o mare parte a carierei în Serie D, la formații ca Pinerolo FC, SSD Argentina Arma, Borgosesia Calcio sau Nuorese Calcio.

În 2018 a ajuns în campionatul din San Marino, unde a marcat de 27 de ori în 41 de meciuri. a câștigat cu Tre Fiori un titlu, o Cupă și a devenit golgeterul campionatului.

S-a transferat pe 13 iulie 2020 la FC U Craiova 1948, alături de care a promovat în primul sezon, iar pe 29 august 2022 a ajuns la FCSB.

În actuala ediție de campionat a marcat 14 goluri în 20 de etape, dintre care cinci pentru gruparea olteană. 7 goluri sunt din penalty.

„Timp de mai mulți ani am avut probleme la genunchi cu cartilajul. Nu este o scuză, însă nu puteam să dau 100%. Acum am renăscut. Am simțit că viitorul meu este fotbalul, iar acum nu vreau să mă mai opresc și doar să mă bucur”, a spus Compagno, pentru Gazzetta dello Sport.

„Așa cum cântă Gianni Morandi: ‘Unul dintr-o mie reușește’. Eu sunt unul dintre aceia. Aș fi putut să mă înscriu la universitate și să încerc un alt job, dar mereu m-am gândit la fotbal. Mulți dintre foștii mei colegi au renunțat, însă eu nu am făcut-o.

Plecarea în străinătate a fost excelentă pentru mine. Anul trecut am fost ales cel mai bun fotbalist străin din campionat. Visez să joc în Serie A și să câștig titlul cu Steaua (n.r – FCSB)”, a mai precizat jucătorul.