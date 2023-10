Andrea Mandorlini, încântat de prestația elevilor săi în victoria cu Farul Constanța: „E cel mai bun meci de când sunt aici!”

CFR Cluj a câștigat categoric duelul cu Farul Constanța. Formația din Gruia s-a impus cu scorul de 3-1.

Andrea Mandorlini a reacționat după meci. Iată ce a spus antrenorul italian despre elevii săi.

„E cel mai bun meci de când sunt aici!”

„Sunt foarte mulțumit. E cel mai bun meci de când sunt aici. Echipa era în meci, chiar dacă era condusă. Au făcut exact ceea ce am pregătit. Îmi pare rău pentru Jefte, însă se doream mai multă forță. El e un băiat sensibil și își dorea să marcheze. Chiar a avut ocazii. M-am bucurat pentru golurile lui Karlo. Și golul trei a fost tot al lui. Am reușit și am avut voință să câștigăm.

Ne doream să fim mai agresivi și să avem mai mult mingea. Azi am pregăit și am jucat cum trebuia. E frumos pentru un antrenor să vadă că jucătorii respectă ce li se spune. Suntem mulțumiți pentru că am avut multe ocazii să ne apropiem de locul 1. Farul e o echipă importantă și ne bucurăm că am învins-o.”, a declarat Andrea Mandorlini, după victoria cu Farul Constanța.