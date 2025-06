Andrei Borza ține capul sus după eșecul dramatic suferit de România la Europeanul de tineret: „Sunt mândru de colegii mei”

România U21 a suferit un nou eșec la Campionatul European din Slovacia, iar rezultatul a fost unul și mai dureros, în condițiile în care tricolorii au condus Spania cu 1-0 până în minutul 84. Andrei Borza și-a lăudat colegii și întreg staff-ul tehnic pentru faptul că s-a ajuns la acest turneu final.

Andrei Borza, după Spania U21 – România U21 2-1: „Ghinion”

Meciul cu Spania putea fi unul perfect pentru selecționata pregătită de Daniel Pancu, dar tricolorii au pierdut dramatic în fața unei echipe cu un lot net superior față de cel al României.

Louis Munteanu a deschis scorul după doar patru minute cu un șut senzațional, după ce a primit o pasă magistrală de la Andrei Borza. România a sperat la un rezultat mare, dar totul s-a năruit pe final, după ce Blănuță a văzut cartonașul roșu.

Ibericii au înscris de două ori în ultimele minute de joc, iar toată munca elevilor lui Daniel Pancu a fost în zadar. După meci, Andrei Borza a avut un discurs surprinzător și i-a felicitat atât pe colegii săi, cât și pe toți cei din staff-ul tehnic, până la suporteri.

„Astăzi chiar am demonstrat că suntem o echipă, am demonstrat de ce suntem aici și că ne-am calificat așa frumos. Am jucat cu o echipă foarte bună, campioana europeană, dar e frustrant că am luat două goluri în ultimele cinci minute. Eu zic că am dat tot ce am putut, sunt mândru de colegii mei, de staff-ul tehnic, de suporteri, nu pot să zic mai mult.

Spania a avut mai mult posesia, noi am încercat să ținem un bloc defensiv foarte bun și am dat mai mult decât 100%. Puteam să îi batem. Eu zic că e penalty acolo la Perianu, i-a dat în mână la adversar, dar asta este, ce putem să facem?

(n. r. despre cartonașul roșu) Da, este o greșeală, nu putem să îi dăm munca lui Blănuță, este colegul nostru, a stat cu noi două săptămâni, s-a antrenat, știa că la primul meci este suspendat, acum asta este. Ghinion, și-a dorit foarte mult”.

Andrei Borza: „Am stat foarte bine până în minutul 85”

„Părinții mei și sora mea au fost alături de mine încă de la începutul Europeanului, le mulțumesc foarte mult că sunt lângă mine, orice ar fi. O să mă întorc acasă alături de ei, dacă nu mai avem nicio șansă.

(n. r. despre suporteri) Da, le mulțumim frumos că au venit aici la Bratislava, au fost cu noi și la Trnava, dar astăzi au fost mult mai mulți. Le mulțumesc pentur că au fost alături de noi. (n. r. despre un eventual transfer) Eu citesc în fiecare zi, Ajax, Genoa. Sună bine, dar eu nu știu nimic, vom vedea după acest meci sau când mă voi întoarce la Rapid.

Noi ne-am făcut azi treaba foarte bine, dar atât s-a putut. (n. r. o victorie în ultimul meci?) Da, ar fi frumos pentru moralul nostru și pentru suporteri. Apărarea a stat foarte bine, am fost suprasolicitați, dar am stat foarte bine până în minutul 85”, a concluzionat Andrei Borza.