Fostul pilot de Formula 1 Robert Kubica a câştigat cursa de 24 de ore de la Le Mans cu o maşină Ferrari înscrisă în cursă în regim privat, relatează BBC.

Maşina cu numărul 83 AF Corse Ferrari 499P a trecut linia de sosire cu 14,084 secunde înaintea maşinii cu numărul şase Porsche 963 a francezului Kevin Estre.

Kubica, considerat cândva unul dintre cei mai buni piloţi de Formula 1 din lume, alături de un grup de piloţi tineri din care făcea parte şi Lewis Hamilton, a câştigat Marele Premiu al Canadei din 2008 pentru BMW-Sauber.

Dar trei ani mai târziu, ca pilot de F1 consacrat al echipei Renault, Kubica a suferit răni care i-au schimbat viaţa într-un accident care i-a compromis grav încheietura mâinii drepte.

Maşina cu numărul 51 Ferrari 499P condusă de Antonio Giovinazzi a ocupat locul al treilea, iar maşina cu numărul 50 condusă de Antonio Fuoco a ocupat locul al patrulea.

Ambele maşini Ferrari de uzină, care au concurat pentru victorie până în ultima oră, au avut probleme în etapele finale.

Este a treia victorie consecutivă la Le Mans pentru modelul 499P, care a câştigat în clasa regină pentru prima dată în 50 de ani, în 2023, la 100 de ani de la prima ediţie a celebrei curse.

Kubica, în vârstă de 40 de ani, care a condus o lungă tură finală, a spus la radioul echipei: „Au fost 24 de ore lungi, dar plăcute – grazie mille, grazie a tutti.”

„Câştigarea cursei de la Le Mans este ceva special”, a adăugat el mai târziu pentru TNT Sports. „A fost o săptămână solicitantă – am făcut totul posibil. Am rămas concentraţi când a trebuit să forţăm şi când nu, am avut grijă de pneuri. Sunt fericit pentru mine, pentru colegii mei, pentru AF Corse şi pentru Ferrari, care a câştigat de trei ori consecutiv. Nu ne-am fi putut dori un scenariu mai bun.”