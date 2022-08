Andrei Burcă, euforic despre momentul când FCSB a pierdut campionatul: „La 2-2, a căzut hotelul!”. Ce a declarat despre bucuria echipei sale!

CFR Cluj a fost încoronată pentru a 5-a oară consecutiv cu titlul de campioană a României, după victoria din penultima etapă (2-1 conta Craiova). Chiar și așa, ardelenii au trăit clipe de intensitate maximă la partida rivalei FCSB, care a remizat cu Voluntari (2-2).

Andrei Burcă a povestit momentul în care el și colegii săi de echipă au așteptat cu sufletul la gură rezultatul partidei de pe Național Arena. De asemenea, fotbalistul campioanei l-a dat de gol pe Dan Petrescu cu un amănunt.

„Am vorbit cu el a doua zi dimineață!”

„Ne-am strâns câțiva într-o cameră, eram 3-4 camere. A fost nebunie! Cel puțin, la 2-2, a căzut hotelul. Mai ales la sfârșit, după. Mai erau 3-4 minute, știm cum FCSB poate să câștige în prelungiri. Chiar ne-am bucurat foarte mult, am ieșit toți pe hol.

Mister, am vorbit cu el a doua zi dimineață, mi-a spus: ‘Bă, dar ce ați făcut aseară?’. Am zis: ‘Păi, Mister, ne-am bucurat și noi. ‘Păi, nu știu, că eu mă uitam la Roma. Nu pot să mă uit la meciurile rivalei’, ‘Stai liniștit, Mister, ne-am bucurat noi’. După am intrat într-o cameră 4-5 jucători, am discutat și am zis că mi s-a oferit această șansă și nu trebuie să o ratăm.

Cred că două etaje erau ale noastre, dar ne cerem scuze pe această cale. Dar, în același timp, sunt convins că dacă sunt clujeni sau oameni care țin cu CFR s-au bucurat”, a declarat Andrei Burcă, conform celor de la , a declarat Andrei Burcă, conform celor de la PRO Arena.

Astfel, CFR a devenit campioană înaintea ultimei etape, preconizată drept o adevărată finală de campionat, împotriva celor de la FCSB. Clujenii au păstrat prima poziție și au în acest moment 57 de puncte, în timp ce trupa lui Toni Petrea se află pe locul secund, cu 53 de puncte.