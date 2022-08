Andrei Burcă, mesaj războinic după egalul cu Maribor: „Îi aşteptăm în Gruia/ De asta avem nevoie!”-Ce a transmis fundașul CFR-ului!

CFR Cluj a remizat în manșa tur a play-off-ului Conferece League (0-0 contra Maribor). Campioana României s-a descurcat admirabil în fața slovenilor, însă golurile au lipsit.

Andrei Burcă, liderul apărării ardelenilor, a vorbit despre rezultatul obținut de echipa sa, dar mai ales de returul programat peste o săptămână.

„Am simţit adversarul în această deplasare, ăsta era şi scopul!”

„A fost un meci echilibrat, dar consider că am avut posibilităţile noastre şi am fost la cârma jocului, din păcate nu le-am fructificat. Într-adevăr, şi Scuffet a avut două intervenţii foarte bune, de asta e şi în poartă, să ne ajute. Am simţit adversarul în această deplasare, ăsta era şi scopul.

Trebuia să-i simţim, să ştim ce joc practică. Am evoluat în deplasare şi consider că este un rezultat echitabil şi un rezultat bun pentru noi. Ei sunt obişnuiţi cu terenul, cu mingile. Acum îi aşteptăm în Gruia, totul depinde de noi. Trebuie să fim concentraţi şi să dăm totul pe teren pentru a ne califica în grupe.

Am văzut la alte echipe când joacă acasă cum pot să întoarcă rezultatul la pauză, cum pot să intre în meci. Şi noi avem nevoie ca fanii să vină alături de noi joi seară pentru că împreună putem face o nouă performanţă importantă şi o bucurie clubului, suporterilor şi oraşului. Vom da totul pe teren şi vom încerca să câştigăm.”, a declarat Andrei Burcă, pentru pagina clubului CFR.

În campionat, CFR a pierdut prima poziție după eșecul cu FC Botoșani (0-1). Ardelenii ocupă poziția a 4-a cu 9 puncte.