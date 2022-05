Andrei Burcă vrea victoria în ultima etapă din play-off: „Mergem la FCSB şi vedem care pe care”

CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii 1 şi a câştigat al cincilea titlu consecutiv de campioană a României, al optulea din istoria sa.

Andrei Burcă mizează pe o victorie în ultima etapă din play-off-ul Ligii 1, chiar în meciul cu FCSB.

“Ei spun că meritau să câştige campionatul şi de ofsaiduri, nu vorbim de ce au făcut ei în arbitraj de-a lungul campionatului. Momentul cheie a fost după acea înfrângere cu FCSB, a fost foarte dificil, am avut un meci foarte greu la Voluntari, dar victoria a fost o descătuşare pentru noi. Aseară am fost o familie şi ne-am uitat împreună la meci cu speranţa de a se încurca FCSB. La 2-1 eram în dubiu. La 2-2 cinci minute nebunie şi după am zis că … 3-4 zile petrecem şi după mergem la FCSB şi vedem care pe care”, a spus Burcă.

Meciul FCSB – CFR Cluj, din etapa a 10-a a play-off-ului Ligii 1, e programat duminică, de la ora 20:30.