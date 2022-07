Andrei Cordea știe de ce FCSB a pierdut cu Rapid: „Asta a făcut diferența! Trebuie să fim bărbați, adevăratele caractere se văd la greu!”

FCSB a pierdut aseară pe terenul celor de la Rapid cu 0-2, dezamăgind din nou cu jocul mult sub așteptări. Andrei Cordea, extrema dreaptă a FCSB-ului, știe de ce echipa sa a fost învinsă aseară.

Mai exact, Cordea a declarat că meciul cu Rapid trebuie uitat rapid în perspectiva returului cu cei de la Saburtalo. De asemenea, fotbalistul știe ce i-a lipsit echipei sale pentru a câștiga în Giulești.

„Trebuie să fim bărbați, adevăratele caractere se văd la greu!”

„Nu putem să ne plângem de milă pentru că joi va fi un meci foarte dificil (n.r.: returul cu Saburtalo). Mai avem trei zile, trebuie să uităm foarte repede această înfrângere, a fost un duș rece, dar sunt convins că noi vom întoarce rezultatul din Georgia (n.r.: 0-1 în manșa întâi a turului II preliminar din Conference League).

Am început mai prost, cred că ne putem reveni, iar joi putem să ne calificăm și vom fi iar o familie. Am avut un start mai prost, și anul trecut am început prost, dar ne-am revenit și am făcut un play-off foarte bun. Trebuie să fim bărbați, adevăratele caractere se văd la greu.

Neatenția a făcut diferența, atitudine am avut. Agresivitate am avut timp de 90 de minute”, a declarat Andrei Cordea, pentru Orange Sport.

Pentru FCSB urmează returul cu Saburtalo din Conference League. Meciul va avea loc la București, joi, 28 iulie, de la ora 20:30. În tur, georgienii au învins cu scorul de 1-0.