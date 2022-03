Andrei Cristea a anunțat retragerea oficială: ,,Am întâlnit tot felul de oameni frustrați sau complexați și am preferat să mă retrag cu fruntea sus.”

Am terminat Licența A de antrenor, am avut și o experiență la Iași. Cred că e un loc unde m-aș putea implica și mi-aș putea face o carieră. Cu Costel Enache nu mă cunosc, a avut el o declarație un pic deplasată când am plecat eu de la Iași. Nu am înțeles-o atunci, nici acum, nu înțeleg nici politica de acum de la club. Dar am încredere în Cornel Șfaițer”, a mai spus Andrei Cristea pentru ProSport News.