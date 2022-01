Andrei Ivan a dezăluit rețeta succesului, după victoria cu Rapid: „Trebuie să fim mai uniți în teren, să nu ne mai reproșăm”

CSU Craiova a învins-o, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Rapid, într-un meci din etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an.

Andrei Ivan i-a pasat decisiv lui Elvir Koljic, la singurul gol al meciului, marcat în minutul cinci. Atacantul a vorbit despre problemele cauzate de Covid-19.

”A fost un meci foarte greu. E important că am luat trei puncte și ne apropiem de podium. Nu știu cum am scăpat de Covid. Am făcut teste în fiecare zi, dar am ieșit negativ de fiecare dată. Trebuie să crească target-ul, să marchez cât mai mult, să îmi ajut colegii și să luăm puncte. Am vorbit în vestiar, trebuie să fim mai uniți în teren, să nu ne mai reproșăm.

Pas cu pas le facem pe toate și vom fi acolo sus. Nu am fost panicați. Toată lumea s-a antrenat, chiar dacă s-au antrenat separat cei cu Covid. A fost o săptămână bună și contează că în seara asta ne-am bucurat alături de suporteri”, a declarat Andrei Ivan la posturile care transmit Liga 1.

În urma acestei victorii, CSU Craiova a urcat pe locul 4, cu 35 de puncte, iar Rapid e pe 7, cu 32 de puncte.