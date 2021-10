Andrei Ivan, ,,înţepat” după greşeala de la golul nemţilor: ,,Toată munca echipei se ruinează după această iresponsabilitate a lui”

România a pierdut meciul cu Germania din preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-2, după ce la pauză a condus cu scorul de 1-0.

Golurile partidei de la Hamburg au fost marcate de către Ianis Hagi, în minutul 9 al jocului, în timp ce nemţii au întors scorul în repriza a doua, prin Serge Gnabry, în minutul 52, cu un şut din afara careului şi Thomas Muller, în minutul 81. În urma acestui rezultat, România ocupă locul 4 în clasamentul Grupei J, cu 10 puncte acumulate din 7 partide disputate până acum.

Viorel Moldovan, fost mare internaţional, a vorbit despre greşeala de marcaj a lui Andrei Ivan la golul marcat de Thomas Muller. Acesta spune că trebuia să-l dezechilibreze pe german la faza golului.

,,Anumiți jucători din ziua de azi nu înțeleg ce înseamnă marcaj. Marcaj nu înseamnă doar contactul vizual. Marcaj înseamnă să am mâna pe tine tot timpul. Dacă nu mai am mâna pe tine, înseamnă că am o problemă. Ăsta e marcajul. Trebuie tot timpul să știu unde mi-e omul. Trebuie să stau aproape de el, trebuie să-l am pe piept. Nu trebuie să-l faultez. Trebuie să-l dezechilibez puțin, să-l jenez puțin, să nu atace mingea lejer. E suficient.

Nu trebuie să câștig duelul aerian sau să resping mingea. E suficient să-l destabilizez și să-l încurc, să nu dea nestingherit. Ceea ce nu a fost cazul. Muller a venit pe bara a doua, singur singurel. N-ai cum! Eu mor de ciudă din acest punct de vedere și îl înțeleg pe Mirel Rădoi. Toată munca echipei se ruinează după această iresponsabilitate și lejeritate a lui Ivan. Nu poți, n-ai cum, trebuie să mori cu el de gât.”, a declarat Viorel Moldovan, pentru Digisport.