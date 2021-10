România, învinsă de Germania în preliminariile CM 2022. Ianis Hagi a deschis scorul cu un șut superb

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Germaniei, scor 2-1, vineri seară, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022.

A different view at the #Volksparkstadion as @DFB_Team_EN take on Romania here in Hamburg tonight! Good luck to Die Mannschaft 🇩🇪🙌🏻 #nurderHSV pic.twitter.com/cjAwAbXjVK — HSV English (@HSV_English) October 8, 2021

Gazdele au început tare, iar în minutul 5, arbitrul a dictat penalty, după un presupus fault al lui Burcă asupra lui Werner. Faza a fost verificată în camera VAR, iar arbitrul central și-a schimbat decizia.

Naționala României a deschis scorul în minutul 9! Ianis Hagi l-a driblat pe Rudiger și a marcat cu un șut plasat.

Un minut mai târziu, Pușcaș a șutat spre poarta adversă, dar Rudiger a deviat mingea. Nemții au căutat golul egalizator, iar în minutul 17

Goretzka, Reus și Sane au amenințat poarta lui Niță.Tricolorii au scăpat însă, cu fața curată.

Nemții au continuat să atace, iar în minutul 33 Niță a respins mingea șutată de un adversar.

Half an hour gone. The odd ‘nearly’ moment, but nothing concrete since Romania’s goal ⏳#DieMannschaft #GERROU 0-1 pic.twitter.com/2KDgKKqG9L — Germany (@DFB_Team_EN) October 8, 2021

În prelungirile primei reprize, Kimmich l-a pus la încercare pe Niță cu un șut din afara careului, dar portarul a reținut, iar România a intrat la pauză cu 1-0.

We’ve been camped in the Romania half, but it’s the away side who lead 😕#DieMannschaft #GERROU 0-1 pic.twitter.com/jR8tLkFB2n — Germany (@DFB_Team_EN) October 8, 2021

Germania a restabilit egalitatea în minutul 52. Reus i-a pasat lui Gnabry, iar acesta a înscris cu un șut din afara careului.

Șase minute mai târziu, Reus a trimis pe lângă poarta lui Niță. Tricolorii au replicat în minutul 74, când Pușcaș a trimis pe lângă poartă. Cu opt minute înainte de final, Muller a înscris pesntru 2-1.

Cele două echipe:

GERMANIA: 22. ter Stegen – 18. Hofmann, 15. Sule, 2. Rudiger, 5. Kehrer – 8. Goretzka, 6. Kimmich – 10. Gnabry, 11. Reus, 19. Sane – 9. Werner. Selecționer: Hansi Flick

Rezerve: 12. Leno – 3. Schlotterbeck, 4. Ginter, 7. Havertz, 13. Muller, 14. Musiala, 16. Klostermann, 17. Neuhaus, 20. Adeyemi, 21. Raum, 23. Wirtz

ROMÂNIA: 1. Niță – 2. Rațiu, 17. Rus, 6. Chiricheș-cpt., 15. Burcă, 3. Toșca – 14. Hagi, 23. Stanciu, 18. Marin, 22. Mihăilă – 9. Pușcaș. Selecționer: Mirel Rădoi

Rezerve: 12. Vlad, 16. Aioani – 4. Manea, 5. Albu, 7. Ivan, 8. Cicâldău, 10. Maxim, 11. Bancu, 13. Keșeru, 19. Cordea, 20. Mitriță, 21. Moruțan

Tot vineri seară Islanda și Armenia au remizat, scor 1-1, iar Macedonia de Nord s-a impus în Liechtenstein cu 4-0.

Clasament

Următoarea etapă a preliminariilor este programată luni, 11 octombrie. ROMÂNIA va primi replica Armeniei, pe arena din Ghencea, Islanda va evolua cu Liechtenstein, pe teren propriu, iar Macedonia de Nord va primi replica Germaniei. Meciurile vor avea loc de la ora 21:45.