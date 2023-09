Andrei Nicolescu, dezamăgit de Ovidiu Burcă: „Eu mă așteptam cumva să nu fim «căței»!”

Dinamo a pierdut în ultima etapă cu FCU Craiova (0-1). Rezultatul i-a dezamăgit pe cei din tabăra bucureștenilor.

Andrei Nicolescu, administratorul special al „Câinilor”, a criticat prestația echipei în partida contra oltenilor. Iată ce a spus despre elevii lui Ovidiu Burcă.

„Eu mă așteptam cumva să nu fim «căței»!”

„Noi, sportiv, sincer nu suntem foarte bine. Eu mă așteptam cumva să nu fim «căței». Am fost un pic «căței» la meciul ăsta cu Craiova. Am jucat fotbal când adversarul, cumva, ne-a lăsat. Am început să punem presiune pe ei după ce au simțit că au un avantaj.

Cred că suferim în ultimii 30 de metri, cred că se vede, nu trebuie să vă spun eu asta. Eu unul mi-aș dori un pic mai multă răutate, în sensul bun al cuvântului.

La golul pe care l-a marcat Craiova, uitați-vă să vedeți trei contre la minge. Din toate cele trei mingea rămâne la ei, ba chiar am senzația că unul dintre jucătorii noștri în contra respectivă încearcă să se protejeze.

Mentalitatea asta trebuie schimbată, orice fază trebuie tratată cu o răutate în joc care să ne poată da posibilitatea să nu mai fim în situații limită”, a mărturisit Andrei Nicolescu, potrivit sport.ro.