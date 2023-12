Andrei Patache este nemulțumit de egalul în fața Rapidului: „Puteam lua foarte ușor cele 3 puncte”

FC Botoșani, ultima din Superligă, a remizat pe teren propriu în fața Rapidului, 0-0, în etapa a 18-a a Superligii.

„Puteam lua foarte ușor cele 3 puncte”, spune Andrei Patache, antrenorul lui FC Botoșani

Gazdele și-au creat ocazii mai multe și mai clare de a marca, dar nu au reușit să obțină prima victorie din acest sezon, ajungând la 9 remize. Antrenorul Andrei Patache susține că echipa lui putea câștiga partida, cu mai multă atenție la finalizare.

„Sincer vă spun, e bine. Am luat un punct, dar puteam lua foarte ușor cele trei puncte. Cred că meritam victoria, am avut multe ocazii, dar băieții n-au fost inspirați în fața porții.

Au fost 3-4 ocazii bune, chiar și pe final. Un punct de moral, îmi pare rău, aveam nevoie de această victorie, dar din păcate se amână.

A fost henț la atacantul Rapidului, normal. Și eu, când am văzut gol, am zis că nu se poate așa ceva, să fim atât de ghinioniști. Sincer, mi-a dat cam ușor cartonaș galben, nu i-am reproșat nimic, chiar n-am înțeles. A fost decizia lui, n-o comentez.

Pentru mine nu urmează nimic, mai am contract un an și jumătate. Antrenor secund în continuare, vom vorbi cu domnul Valeriu și vom vedea ce decizia ia dumnealui. Discuții sunt, dar vi le va spune domnul Valeriu”, a spus Patache.