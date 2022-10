Andrei Prepeliță a dezvăluit motivul pentru care nu a revenit de la cabine la meciul cu FCSB: „Vederea a devenit încețoșată!”

FC Argeș a pierdut în deplasarea cu FCSB (2-3). Piteștenii nu au mai putut fi îndrumați de tehnicianul lor, Andrei Prepeliță, deoarece nu a mai revenit pe teren după pauză.

Mai exact, antrenorul român s-a simțit rău din cauza tensiunii ridicate. Iată ce a spus Prepeliță despre evenimentul nefericit.

„Vederea a devenit încețoșată!”

„Mă mai doare puțin capul, dar sunt bine, am venit la antrenament. Eu m-am simțit bine, dar, când am țipat la un jucător, am simțit o durere foarte mare la ceafă și vederea a devenit încețoșată.

Durerea era destul de mare și am rămas la vestiar, nu am mai văzut meciul. Am vorbit cu domnul doctor și urmează să fac un consult mai amănunțit. A fost doar tensiunea foarte mare”, a declarat Andrei Prepeliță pentru Digi Sport.

În urma meciului de pe Național Arena, FC Argeș se află pe locul 11, cu 13 puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 13, cu 11 puncte.